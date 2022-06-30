台股上半年跌3393點 外資賣超9425億元超過去年全年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天重挫414.4點，收在14825.73點，寫下近一年半新低。今年上半年全球面臨貨幣緊縮、俄烏戰爭、中國封控及供應斷鏈等變數，通膨風險升溫，台股上半年累計下跌3393點，外資賣超達新台幣9425億元，較去年全年賣超額逾倍。

今年初市場資金重返高價股，在比價效應下，台股一度重現12千金榮景。經歷半年來修正，台股今天收盤後僅剩7千金，分別為矽力-KY、信驊、大立光、旭隼、譜瑞-KY、祥碩、力旺，其中僅矽力-KY股價守在2000元以上。

台股於今年1月5日攻上新高18619.61點，未料爆發俄烏戰爭，加上美國聯邦準備理事會（Fed）宣布緊縮貨幣政策，科技產業供應鏈受惠COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紅利結束，台股與大多數國際股市同步由多翻空，連續失守萬八、萬七、萬六、萬五等整數關卡，今天指數收在今年最低14825.73點，上半年高低點差距3793.88點。

由於電子產業面臨庫存調整，外資持續偏空操作，6月外資賣超2203.18億元，上半年累計賣超9425億元，相較去年全年賣超4539.1億元已翻倍。

電子權值股台積電近期成為外資提款主力，連續3個交易日遭賣超，今天股價重摔3.05%，收476元，創近19個月新低。聯電今天下挫4.28%，跌破40元，收39.15元；聯發科跌1.51%，收651元。

航運股超級循環告終，下半年運價恐加速下滑，貨櫃股長榮近期除息行情失靈，陷入貼息，今天下跌4.94%，收84.6元，跌破去年10月18日低點85.5元。陽明昨天一度填息6成，今天股價下挫3.74%，收82.3元，跌破去年10月18日低點83.6元。尚未除息的萬海今天小跌0.83%，收在119元。

日盛投信台股研究團隊指出，受到俄烏戰爭、高通膨及中國封控等因素影響，全球經濟成長放緩，市場銷量轉為保守態度，部分終端電子產品出貨下修，但市場已反映此部分利空。

考量中國封控最壞情況已過、陸續展開復工，且美國通膨、升息力道趨緩，俄烏戰爭影響漸淡化，日盛投信台股研究團隊認為，台股修正接近短線滿足點，已見顯著量縮及融資退場，接下來即將進入除權息高峰，加上市場已反映終端需求下修風險，預期台股將醞釀反彈行情。（編輯：張均懋）1110630