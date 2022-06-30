台股崩跌414點 金管會：尚未看到非理性下跌跡象

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金管會強調，30日集中市場跌停僅3家，顯示投資人仍理性看待後市，目前尚未看見非理性下跌跡象。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北30日電）台股今天大跌，且今年截至6月29日，台股跌幅在國際主要股市僅好過韓國及那斯達克。金管會強調，今天集中市場跌停僅3家，顯示投資人仍理性看待後市，目前尚未看見非理性下跌跡象。

台股今天出現破底走勢，指數失守14900點關卡，收在14825.73點，下跌414.4點，跌幅2.72%，成交值新台幣2592.25億元。

金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會密切注意台股價量變化，也呼籲投資人理性關注公司基本面並控管相關風險；今天台股下跌414.4點，不過集中市場僅3家公司跌停，顯示市場投資人仍理性看待後市。

高晶萍提醒投資人應持續注意國內外經濟情勢、上市櫃基本面資訊、市場交易變化並控管風險；針對近期股市波動劇烈，她強調，股市是經濟櫥窗，中長期仍會回歸基本面，國內上市櫃公司營收、現金殖利率等數據都尚稱穩健，國內總體經濟也持續呈現成長態勢。

今年截至6月29日，台股跌幅16.35%，僅優於韓國跌幅20.14%、那斯達克跌幅28.55%，但大於香港跌幅5.99%、日本跌幅6.9%、上海跌幅7.46%、道瓊跌幅14.61%。高晶萍表示，台股表現仍介於國際主要股市之間。

若單看6月至6月29日，台股單月跌幅達9.33%，更只贏過韓國跌幅11.46%，日本跌幅僅1.74%、道瓊跌幅5.94%、那斯達克跌幅7.48%，香港上漲2.72%、上海上漲5.49%。高晶萍說，台股單月跌幅較其他國家深，但整體跌幅差異不大，仍和國際主要股市表現相當。

高晶萍指出，台股6月日均量為2418億元，介於前5月日均量2380億元至3266億元區間，且高於5月日均量2380億元，顯示資金動能仍穩；今年上半年日均量為2789億元，雖然較去年日均量3914億元減少，但相比往年日均量落在800億元至2000億元，目前日均量仍相對較高。

信用交易方面，截至6月29日台股融資餘額為2097.26億元，整戶擔保維持率157.32%，仍高於130%追繳門檻，追繳金額0.94億元，6月29日信用交易占大盤成交值比重僅6.19%。

至於外資動向，今年截至6月29日外資已賣超台股9197億元，不過高晶萍指出，截至今年5月底為止，外資呈現累計淨匯入2260億美元，顯示外資仍持續投資台灣。

高晶萍強調，金管會會密切注意國際金融情勢變化，若股市發生非理性下跌，必要時會採取相對應穩定措施。（編輯：林淑媛）1110630