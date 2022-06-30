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外資匯出新台幣貶至29.726元 6月累計貶幅達2.22%

2022/6/30 18:25（6/30 18:41 更新）
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新台幣6月月線翻黑，6月累計貶值6.61角、貶幅達2.22%，上半年兌美元累計貶值6.85%。（中央社檔案照片）
新台幣6月月線翻黑，6月累計貶值6.61角、貶幅達2.22%，上半年兌美元累計貶值6.85%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北30日電）美國聯準會放鷹，台北股匯市雙雙收黑，外資持續在台股提款匯出，新台幣兌美元今天收盤收29.726元，貶4.4分，來到一週新低，新台幣6月更累計貶值6.61角，台北及元太外匯市場總成交金額13.265億美元。

台股今天出現破底走勢，指數失守14900點關卡，終場下跌414.4點，最後收在14825.73點，外資持續在台股提款閃人，連帶拖累台股6月重挫1982.04點。三大法人今天外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超229.27億元。

外匯交易員表示，外資持續匯出，不過出口商也有進場拋匯支撐；新台幣兌美元今天開盤價為29.730元，最高29.710元、最低29.748元，最後收29.726元，貶4.4分，跌破29.7元。

新台幣6月月線也翻黑，6月累計貶值6.61角、貶幅達2.22%，上半年兌美元累計貶值6.85%。

外匯交易員表示，美國聯準會持續放鷹，資金持續回流美元，接下來月初出口商拋匯潮可能暫歇，新台幣短期仍是偏弱整理，如果外資在台股持續匯出，也可能跌破29.8元關卡。

根據中央銀行下午4時統計，美元指數升值0.56%，韓元升0.05%、人民幣升0.03%、新台幣貶0.15%、日圓貶0.15%、新加坡幣貶0.17%。（編輯：林淑媛）1110630

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