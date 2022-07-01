資金贖回停損拖累台股 法人：下週觀察築底訊號

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台積電和聯發科領跌，台股今天終場重挫482點收在14343點，法人指出，美股陷入熊市、國內資金贖回停損壓力大、外資賣超調節，是台股重挫主因，下週觀察築底訊號，或有機會短線技術反彈。

美股4大指數收黑，台股今天反覆探底，10時過後跌勢加劇，陸續摜破14800點至14500點整數關卡，14400點也告失守，尾盤電子、金融、傳產均無法倖免。

終場加權指數收在14343.08點，重挫482.65點，跌幅3.26%，續創2020年12月底以來波段低點，成交值新台幣3000.98億元，加計盤後3049.46億元。電子股大跌4.07%，金融翻黑下跌1.51%，航運股重挫5.53%。

今天電子股成交值1713.96億元，占大盤單日成交值比重約56.2%，航運股成交值372.37億元，占比約12.2%。根據統計，今天上市櫃個股跌停家數來到42家。

三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超62.23億元，其中自營商買超42.14億元，投信買超14.19億元，外資及陸資賣超118.56億元。

啟發投顧證券分析師容逸燊今天接受記者電訪指出，今天包括台積電和聯發科等具指標性的電子權值股重挫，記憶體族群也成重災區，外資賣超調節壓力重。

容逸燊表示，台股近日重挫，主要是美元指數走強，資金從台灣回流到美國，台灣股匯雙殺。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪指出，台股今天重挫，代表法人停損賣壓沉重，其中美股費城半導體指數破線，外資調節台股電子族群，包括台積電和聯發科領跌，是台股重挫主因。

林漢偉表示，儘管投信法人上半年投資台股資金創歷史新高，不過近日市場偏空訊息濃厚，投信資金贖回和停損賣壓加重，可能出現多殺多局面。

此外，壽險和產險業者資金適足率備受關切，壽險和產險業者規劃增資，但台股帳面投資虧損，因此調節部分持股停損。

林漢偉表示，國際大環境不理想、美股陷入熊市，加上國內資金贖回停損壓力大，造成台股重挫。

至於台股何時有築底訊號，容逸燊指出，今天上市櫃跌停家數仍少，且量能不太夠，若台股出現未破底走勢，且窒息量約1600億元至1800億元維持1個月，代表築底訊號浮現；此外，單日融資餘額減肥幅度達3%至4%、規模達到80億元至100億元，台股也有機會出現短線反彈走勢。

林漢偉坦言，台股目前信心薄弱，美股有加速趕底意味，台股若要報復性反彈，需觀察能否爆出大量，化解近日台股探底走勢。

林漢偉指出，台股低檔需拉出2根或3根紅K棒、或是大盤指數突破5日線反壓，浮現築底訊息。（編輯：張均懋）1110701