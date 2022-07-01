更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
首頁 / 證券

台股重挫482點失守14400點 週線大跌960點

2022/7/1 13:46（7/1 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股1日上演恐慌性殺盤，台積電持續破底，終場重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點。（中央社檔案照片）
台股1日上演恐慌性殺盤，台積電持續破底，終場重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天上演恐慌性殺盤，台積電持續破底，終場重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點；台股今天收週線，單週大跌960.24點，週線連4黑。

美股4大指數收黑，台股今天持續探底，10時過後台股跌勢加劇，陸續摜破14800點至14500點整數關卡，14400點也告失守，尾盤電子、金融、傳產均無法倖免。

台股終場加權指數收在14343.08點，重挫482.65點，跌幅3.26%，續創2020年12月底以來波段低點，成交值放大至新台幣3000.98億元；電子股大跌4.07%，金融翻黑下跌1.51%，航運股重挫5.53%。

晶圓代工龍頭台積電今天失守460元大關，終場收在453.5元，重跌22.5元，跌幅4.73%，市值跌破12兆元，來到11.76兆元，市值蒸發5834億元。（編輯：張良知）1110701

延伸閱讀
國安基金：台股跌幅深 籲投資人勿恐慌、不要多殺多美股收黑標普52年上半年最糟 法人：台股未落底林修銘：台股投資人信心不足 終將回到基本面台股重摔失守萬五 國安基金喊話台灣基本面穩健蘇建榮：台股穩健 國安基金密切注意金融市場情勢台股續挫 國安基金：密切關注國內外干擾因素
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電重挫22.5元 台股放量大跌482點週線連4黑