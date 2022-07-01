台股重挫482點失守14400點 週線大跌960點
2022/7/1 13:46（7/1 13:51 更新）
台股1日上演恐慌性殺盤，台積電持續破底，終場重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天上演恐慌性殺盤，台積電持續破底，終場重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點；台股今天收週線，單週大跌960.24點，週線連4黑。
美股4大指數收黑，台股今天持續探底，10時過後台股跌勢加劇，陸續摜破14800點至14500點整數關卡，14400點也告失守，尾盤電子、金融、傳產均無法倖免。
台股終場加權指數收在14343.08點，重挫482.65點，跌幅3.26%，續創2020年12月底以來波段低點，成交值放大至新台幣3000.98億元；電子股大跌4.07%，金融翻黑下跌1.51%，航運股重挫5.53%。
晶圓代工龍頭台積電今天失守460元大關，終場收在453.5元，重跌22.5元，跌幅4.73%，市值跌破12兆元，來到11.76兆元，市值蒸發5834億元。（編輯：張良知）1110701
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