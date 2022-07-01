聯發科股價創近21個月低點 市值失守1兆元大關

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（中央社記者張建中新竹1日電）IC設計股聯發科今天股價走勢疲弱，終場收在新台幣612元，創近21個月新低，大跌39元，跌幅5.99%，市值縮水623億元，失守1兆元大關。

手機市場需求疲軟，全球手機晶片龍頭廠聯發科對長期營運展望依然樂觀，預期業績成長將會高於全球半導體業平均成長率，並期待未來3年營收年複合成長率可達15%水準，但無法化解市場疑慮，外資持股鬆動。

據統計，外資自6月9日至6月30日連續16個交易日共賣超聯發科3萬6746張，加上除息因素，影響聯發科股價急遽滑落，接連跌破900、800及700元關卡。

台股今天持續破底，重挫482.65點，收在14343.08點；聯發科股價同步殺低收在612元，創近21個月來新低，下跌39元，單日市值縮水623億元，跌破1兆元大關，滑落至9786億元。

研調機構顧能（Gartner）預估，今年全球智慧手機出貨量恐將較去年減少5.8%，其中，大中華地區因中國清零防疫政策及封城措施，影響民眾購買5G智慧手機等非必需品的意願，大中華區智慧手機出貨量將銳減18.3%。（編輯：張良知）1110701