大立光6月營收年增1%轉正成長 7月拉貨動能升

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光今天公布6月合併營收新台幣33.93億元，較上月成長8%，較去年同期成長1%；這是睽違17個月後年增率首度轉正，大立光表示，目前訂單看來開始進入傳統旺季，7月客戶拉貨動能會比6月好。

大立光111年第2季營收較第1季衰退5%，較去年同期衰退4%；上半年度累計合併營收198.08億元，較去年同期衰退9.69%，累計營收衰退幅度也縮減至個位數。

觀察大立光6月產品出貨比重，2000萬畫素以上產品占0%至10%，1000萬畫素產品占60%至70%，800萬畫素以上產品占0%至10%，其他產品占20%至30%。

大立光執行長林恩平6月初在股東會後表示，下半年進入傳統旺季，6月客戶拉貨動能開始加溫，預計7月力道會開始較強，下半年在旺季效應下營運將比上半年好。

針對下半年展望，林恩平表示，今年8P（8片塑膠鏡片）規格產品導入越來越多，但客戶對未來銷售普遍較悲觀，儘管今年9P產品也有機會導入，不過客戶對高階鏡頭依舊抱持保守看法。

大立光近來股價走勢相對大盤具支撐，今天股價上漲20元，來到1755元，漲幅1.15%，為6月13日以來高點。（編輯：趙蔚蘭）1110705