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大立光林恩平：傳統旺季效應 下半年營運優於上半年

2022/6/8 12:00
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（中央社記者韓婷婷台北8日電）大立光執行長林恩平表示，今年客戶對高階產品普遍比去年悲觀，因此大立光內部對下半年看法也趨於保守，不過受惠下半年為傳統旺季，整體表現將優於上半年，車用鏡頭出貨量有望比去年好。

大立光今天舉行股東會，受到疫情影響，今年不開放媒體進場，會後林恩平接受媒體線上聯訪時表示，下半年進入傳統旺季，6月客戶拉貨動能會比5月好些，預計7月才會開始較強，下半年在旺季效應支撐將比上半年好。

針對下半年展望，林恩平表示，今年8P（8片塑膠鏡片）規格產品導入越來越多，但客戶對未來銷售普遍較悲觀，儘管今年9P產品也有機會導入，不過客戶對高階鏡頭依舊抱持保守看法。

至於VR、AR等相關應用產品，林恩平指出，目前仍聚焦在手機相關產品，其他產品也有配合開發，但今年量還不大。

面對智慧型手機產業進入高原停滯期，大立光在手機鏡頭占比超過9成，林恩平坦言，沒有特別好方法避開產業停滯趨勢，仍將持續透過技術提升產品競爭力。

新廠部分，受到設備交期延期，將延至明年第3季末才會完工投產，生產產品仍以手機相關為主。（編輯：潘羿菁）1110608

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