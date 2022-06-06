大立光股價強彈近9% 引領蘋概股人氣回溫

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）蘋果全球開發者大會（WWDC）7日登場，大立光5月營收初步見到回溫，6月準備迎接下半年旺季，營收將較5月再回升，股價在跌深後今天開高走高，早盤一度漲幅近9%，引領蘋果相關概念類股人氣回溫。

大立光今天股價以1735元、上漲65元開出，截至11時25分，股價最高來到1820元，漲幅8.98%。帶動同為蘋果光學境頭供應商玉晶光漲幅逾4%，另外包括台積電、鴻海、穩懋、嘉聯益、欣興、臻鼎-KY等都呈現紅盤表現。

蘋果公司將於7日舉辦2022年全球開發者大會（WWDC）keynote發表會演講，外界預測可能推出iOS 16作業系統、搭配虛擬實境裝置的realityOS，甚至配備蘋果自研晶片M2的MacBook Air筆電也有機會亮相。

大立光5日公布5月合併營收新台幣31.47億元，月增0.63%，但較去年同期衰退6%。展望後市，大立光終於甩開先前幾個月普遍預期基本面低迷的態勢，公司表示，6月拉貨動能較5月「好一點」，主要受惠部分客戶新機拉貨帶動。

大立光前5月合併營收164.09億元，年減12%。大立光指出，5月出貨結構中，千萬畫素以上占比為50%至60%，2,000萬畫素以上占比10%至20%，800萬畫素不到10%，其他則為30%至40%。

針對大立光預期6月拉貨動能轉佳，法人預期，新iPhone將問世下半年將進入傳統旺季，若新機9月順利亮相，目前相關供應鏈應已啟動拉貨潮，有助大立光營收重返成長軌道，迎接第3季傳統旺季。（編輯：楊凱翔）1110606