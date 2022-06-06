蘋果WWDC將登場 法人：有助炒熱科技股

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（中央社記者吳家豪台北6日電）蘋果WWDC開發者大會將於7日凌晨由keynote發表會演講揭開序幕，有望推出iOS 16及MacBook Air等軟硬體新品。法人指出，WWDC題材有利相關供應鏈股價走勢，當科技股整體投資熱度回升，有助台股向上表現。

美股道瓊工業指數3日終場下跌348.58點，或1.05%，收在32899.70點；標準普爾500指數下跌68.28點，或1.63%，收在4108.54點；以科技股為主的那斯達克指數下跌304.17點，或2.47%，收在12012.73點；費城半導體指數下跌95.397點，或3.02%，收在3062.587點。

台股2日面臨端午連假、交投降溫，加上短線漲多拉回及上檔季線等壓力，終場下跌122.52點，收在16552.57點，成交量滑落至新台幣2149.85億元。

產業訊息部分，光學元件廠大立光5月合併營收達31.48億元，雖年減6.15%，但月增率止跌回升，轉正至0.63%；大立光表示，由於部分客戶新機開始拉貨，6月動能將優於5月。

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鴻海5月合併營收達4978億元，月增2.33%，年增9.39%，月增率及年增率同步轉正，為歷年同期新高，優於公司預期；因供應鏈管理得宜，消費智能產品5月表現月增及年增雙位數百分比。

法人分析，科技股旺季即將展開，包括蘋果WWDC開發者大會將於本週登場，iPhone與Android新機也將於下半年相繼登場，雖然目前市場對於終端銷售仍存在雜音，但題材有利相關供應鏈股價走勢，且當科技股整體投資熱度回溫，更有利於台股加權指數向上表現。（編輯：郭無患）1110606