大立光股東會全面改選董事 兩創辦人退出新世代接棒

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）大立光今天舉行股東會全面改選董事，兩位創辦人林耀英及陳世卿正式退出董事團隊，改由陳世卿兒子陳俊明、技術長黃有執擔任董事，正式啟動世代交替。

大立光董事長林恩舟表示，今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭，並積極提升生產技術及產能規模，以期能維持製造成本上的優勢，使整體產銷體系更具競爭力。

在研發計劃部份，除了持續投入手機相機鏡頭的研發工作，並擴大研發團隊規模及產品範圍、新增產品線、提升產品的質與量外，並將致力於其他新產品運用的開發與製程能力，以維持長期產業競爭力。

此外，大立光今天全面改選董事，董事席次由7席減為6席，但獨立董事由2席增至3席，總席次維持9席；此次改選最大變化在兩位創辦人林耀英及陳世卿退出董事團隊，改由陳世卿兒子陳俊明、技術長黃有執進入董事會，正式啟動世代交替。

新任董事名單為：茂鈺紀念股份有限公司代表人林恩舟及林恩平、梁忠仁、謝銘原、黃有執、陳俊明；獨立董事有顏杉桔（大立光協理）、彭明華（大立光協理）、呂俊逸（前大陽科技副總經理）。

大立光電110年度合併營新台幣469.62億元，較109年度559.44億元衰退16%；稅後淨利186.71億元，較109年度衰退24%，每股稅後淨利為139.28元。

大立光110年度盈餘分配息，分別於2月10日配發31.156元及4月15日配發39元現金股，合計配發70.156元現金股息。

另外，大立光於110年10月26日至12月24日止實施成立來第一次庫藏股，原預計買回1342張自家股票，實際買回672張。（編輯：林淑媛）1110608