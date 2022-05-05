更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
亞奧會宣布杭州亞運延期
首頁 / 證券
大立光
新聞專題
大立光2/89

大立光4月營收月減17% 估5月與4月相當

2022/5/5 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光今天公告4月營收新台幣31.28億元，月減17%、年減8%，今年前4月營收132.6億元，年減13%；大立光表示，由於淡季，預期5月營收動能與4月相當。

大立光今天公布4月營收，一如先前法說會上執行長林恩平預期，由於季節性因素影響，4月及5月營收不會比3月好，大立光指出，目前訂單動能看來，5月約與4月相當。

針對第2季展望，林恩平先前表示，預期第2季的產能利用率及產品組合跟第1季相當。出貨高峰期將落在下半年，目前供應鏈較大的瓶頸來自地域性影響，以至配比不順利，今年仍專注高階產品，不參與中低階鏡頭競爭，VR產品年底會小量出貨；預計明年中會有一個新廠落成。

大立光今年第1季營收101.32億元，年減14%，毛利率53.36%，毛利率持續下滑，主要是產品組合較差，加上規模較小。不過，業外約有23.8億元匯兌利益挹注，推升稅後盈餘來到55.12億元，年增4%，每股盈餘（EPS）41.3元，優於去年同期39.62元，也優於去年第4季的38.37元。（編輯：張均懋）1110505

延伸閱讀
大立光去年下半年配息39元 年度配息率約50%大立光12月營收攀上11個月新高 1月進入淡季
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀