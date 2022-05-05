大立光4月營收月減17% 估5月與4月相當

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光今天公告4月營收新台幣31.28億元，月減17%、年減8%，今年前4月營收132.6億元，年減13%；大立光表示，由於淡季，預期5月營收動能與4月相當。

大立光今天公布4月營收，一如先前法說會上執行長林恩平預期，由於季節性因素影響，4月及5月營收不會比3月好，大立光指出，目前訂單動能看來，5月約與4月相當。

針對第2季展望，林恩平先前表示，預期第2季的產能利用率及產品組合跟第1季相當。出貨高峰期將落在下半年，目前供應鏈較大的瓶頸來自地域性影響，以至配比不順利，今年仍專注高階產品，不參與中低階鏡頭競爭，VR產品年底會小量出貨；預計明年中會有一個新廠落成。

大立光今年第1季營收101.32億元，年減14%，毛利率53.36%，毛利率持續下滑，主要是產品組合較差，加上規模較小。不過，業外約有23.8億元匯兌利益挹注，推升稅後盈餘來到55.12億元，年增4%，每股盈餘（EPS）41.3元，優於去年同期39.62元，也優於去年第4季的38.37元。（編輯：張均懋）1110505