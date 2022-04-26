大立光經營團隊新世代入列 啟動世代交替

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）大立光今年將全面改選董事，在最新董事名單中，兩位創辦人林耀英及陳世卿並未入列，改由陳世卿兒子陳俊明、技術長黃有執進入董事會，正式啟動世代交替。

大立光將於6月8日舉行股東大會，根據大立光新一屆董事會名單，同樣是9席董事，與前一屆相比，減少一席茂鈺紀念公司法人代表林耀英、一席董事陳世卿、一席監察人蔣翠英；現任董事長林恩舟及執行長林恩平兩席不變。

其他自然人董事除了原有的謝銘原外，包括原監察人轉任的梁忠仁，及新增的技術長黃有執、研發副理陳俊明。三名獨立董事除了現任的彭明華及顏杉桔外，新增一席前大陽科技副總呂俊逸。

其他董事為自然人梁忠仁（原監察人）、謝銘原，新增兩席黃有執及陳俊明，合計六名；三名獨立董事為：彭明華、顏杉桔、呂俊逸（為本屆新增）。

大立光自2013年全面改選，啟動世代交替，由林氏家族林恩舟及林恩平分別接任董事長及執行長；今年改選，創辦人之一的陳世卿兒子陳俊明則首度進入董事會最受矚目。（編輯：黃國倫）1110426