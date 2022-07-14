股王大立光挑戰2000元 法說會扮關鍵指標

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）大立光在法說會前重登股王寶座，在率先大盤拉回打底後，近來吸引買盤回流，本土法人率先卡位，推動股價突破半年線反壓，能否進一步挑戰年線2099元關卡，今天下午登場的第2季法人說明會扮演關鍵指標。

按照往例，大立光對趨勢及客戶訊息透露一向有限，不過進入傳統旺季 VR、AR等新應用為產業帶來想像空間，加上大立光股價從5000元下修以來已近3年時間，最低甚至來到1525元；觀察法人動向，投信及自營商從6月起陸續站在買方，推動大立光股價回到半年線1835元之上。

大立光今天一路震盪走高，早盤最高來到1945元，漲幅一度超過4%，帶動各擁題材的光學類股同步價量齊揚，車用鏡頭的佳凌率先亮燈漲停來到42.5元，先進光漲幅超過7%，亞光、今國光幅超過4%，玉晶光、中揚光、揚明光等漲幅也在2%以上。

今天下午舉行的法說會，預計包括第2季毛利率表現、接下來旺季效應客戶拉貨動能、產能利用率、非手機新應用進度，以及擴產速度是否不變等，是外界關注焦點。

蘋果最新的iPhone 14將在9月推出，已有市調機構預期6.7吋的iPhone 14 Max生產進度落後，上市時間恐延遲，且價格可能飆破新台幣6萬元天價。

法說會前夕，美系外資最新報告認為，整體及高階智慧型手機需求低迷，中低階市場競爭加劇，維持對大立光「中立」評等，目標價1950元。（編輯：張均懋）1110714