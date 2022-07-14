大立光第2季毛利率回升 上半年每股賺78.36元
2022/7/14 15:07（7/14 15:10 更新）
大立光第2季單季稅後盈餘新台幣49.45億元，每股盈餘（EPS）37.06元。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北14日電）大立光第2季單季稅後盈餘新台幣49.45億元，每股盈餘（EPS）37.06元，季減10.28%，單季毛利率55.79%，相較第1季的53.38%增加2.41個百分點；累計上半年每股盈餘78.36元，年增27%。
大立光今天舉行法人說明會，公布第2季財報，大立光表示，第2季毛利率相較第1季上升主要因音圈馬達（VCM）收入比重下降，另外來自業外的匯兌利益為17.9億元。
大立光第2季合併營收96.75億元，季減5%，年減4%，營業毛利53.98億元，稅後盈餘49.45億元，EPS為37.06元，低於第1季的41.3元。
今年上半年合併營收198.08億元，年減10%，營業毛利為108.5億元，年減21%，上半年毛利率為54.55%，稅後盈餘104.58億元，年增26%，EPS為78.36元。（編輯：趙蔚蘭）1110714
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