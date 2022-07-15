外資調升大立光目標價 盤中重返2000元大關

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（中央社台北15日電）股王大立光法人說明會釋出毛利率止跌回升、營收可望隨季節性新品拉貨連續走揚等正面訊息，部分外資調升目標價。大立光今天股價開高震盪走高，一度上漲105元，重返2000元關卡。

大立光執行長林恩平14日在法人說明會中表示，目前客戶訂單看來7月會比6月好，理論上8月比7月好，主要是受惠季節性新產品出貨挹注；雖然高端鏡頭並無太大競爭壓力，但需求相對較疲弱，客戶依舊相對悲觀。

大立光第2季每股盈餘（EPS）37.06元，低於第1季的41.3元，不過毛利率由第1季的53.36%回升到55.79%，主要因產品組合中音圈馬達（VCM）比重下降；另外來自業外匯兌利益17.9億元。大立光累計上半年每股盈餘78.36元，年增27%。

日系外資認為，儘管大立光今年下半年仍處於智慧型手機需求疲軟的壓力中，但期待大立光2023年至2024年的營業利益可望受惠規格升級及明年新iPhone採用潛望式鏡頭，將大立光評等由持有調升為買進，目標價由1800元調高至2200元。

另一家日系外資因反映新台幣匯率及毛利率提升，認為大立光可望受惠蘋果iPhone 15 Pro Max在2023年下半年有機會採用潛望式鏡頭，調升今、明年獲利預估12%及3.5%；但由於智慧型手機市場需求疲弱，對大立光維持中立評等，目標價由1865元調升為1930元。

此外，大立光第2季毛利率提升、展望7月及8月營收成長，讓美系外資認為在烏雲中見到一絲曙光，但仍不夠強勁，結構性的挑戰仍然存在，對大立光維持中立評等，目標價由1950元調升至2100元；另一家美系外資則認為大立光未來毛利率仍處下行趨勢，維持賣出評等不變，目標價1490元。（編輯：張均懋）1110715