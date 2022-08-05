大立光7月營收月增15%創今年新高 估8月更好

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光電公布7月合併營收新台幣38.85億元，較6月營收成長15%，較去年同期成長2%，來到今年新高，已連續2個月呈現年成長；大立光表示，預期8月客戶拉貨動能會比7月好。

大立光累計前7月合併營收236.93億元，較去年同期衰退8%。

大立光表示，下半年開始進入傳統旺季，客戶拉貨動能增溫，目前看來8月動能會比7月再好。

觀察大立光7月產品出貨比重，2000萬畫素以上產品占0%至10%，1000萬畫素產品占60%至70%，800萬畫素以上產品占0%至10%，其他產品占20%至30%。

大立光執行長林恩平6月初在股東會後表示，下半年進入傳統旺季，客戶拉貨動能開始加溫，預計7月力道會開始較強，下半年在旺季效應下營運將比上半年好。

大立光股價今天開高走高，終場收在2100元，上漲60元、漲幅2.94%，來到波段新高，並創下今年2月下旬以來新高。（編輯：林興盟）1110805