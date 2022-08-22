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高價股只剩四千金 股王、股后跌逾6%

2022/8/22 15:31
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天量縮下跌163點摜破15300點，失守季線約15251點，高價股一片慘綠，股王大立光、股后信驊均重挫6.3%，股價千元以上僅剩大立光、信驊、旭隼、力旺4檔。

電池模組廠AES-KY大跌9.2%、高速傳輸介面晶片廠祥碩收跌2.8%，均失守千元股價，AES-KY收在985元，祥碩收在972元。

大立光今天失守2000元大關，收在1930元，IC設計廠信驊跌破1900元，收在1835元，矽智財（IP）廠力旺也下跌5.5%，跌破1400元，收在1375元。

本土法人分析，美國聯準會（Fed）官員19日再度釋出升息鷹派訊息，帶動美公債殖利率上揚，高風險、高本益比的電子股賣壓沉重，牽動高價股籌碼鬆動。

力旺日前表示，第3季包括授權金與權利金兩大業務可望同步成長，整體營運將可延續成長動能；第3季包括8吋及12吋晶圓出貨量及產品平均單價都可望持續成長。

法人預估，AES-KY可續受惠輕量型電動載具需求，以及中大型工業儲能系統電池模組應用需求增溫。（編輯：趙蔚蘭）1110822

力旺
力旺兩大業務看增 第3季營運成長動能可望延續
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