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境外分析師報告狙擊台股？金管會：緊盯股價波動

2022/8/9 19:59
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（中央社記者謝方娪、張良知台北9日電）天風國際證券分析師郭明錤發布蘋果研究報告，或透過社群帳號提及個股或產業評論，引發台股波動。金管會表示，該券商在香港註冊，非由金管會轄管，但證交所及櫃買中心均有監視制度，若發現任何人涉及證券不法，會依規定處理。

有「地表最強蘋果分析師」之稱的郭明錤日前指稱，玉晶光供應給蘋果新機的後鏡頭出現膜裂現象，蘋果已將1000萬顆訂單轉單給大立光，玉晶光出面嚴正否認；但利空消息7月28日衝擊玉晶光股價盤中一度重挫逾8%，而前一日融券暴增513張更讓人起疑。郭明錤8月7日晚間再出具對蘋果擴增實境/混合實境（AR/MR）布局進展報告預期，持續引發市場關注。

針對境外分析師發布蘋果研究報告，直接影響台股蘋果供應鏈股價，卻無法可管。金管會證期局副局長高晶萍今天表示，該券商在香港註冊，並非依台灣法令設立的特許事業，且郭明錤目前並非台灣登記的券商、投信投顧業務人員，因此郭明錤是否可再發布產業報告，原則上回歸註冊地法令辦理。

不過，高晶萍說，證交所和櫃買中心都有依市場監視制度對有價證券執行監督查核，若發現股價異常波動達到一定標準，會先公布注意或處置股票提醒投資人注意；另外，若發現任何人涉及證券不法，金管會也會依相關規定處理。

她表示，若上市櫃公司發現媒體報導和事實或公司揭露內容不符，證交所和櫃買中心也會督促上市櫃公司發布重大訊息澄清。（編輯：楊凱翔）1110809

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