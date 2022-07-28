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駁掉單傳聞 玉晶光：訂單很滿、沒有疑慮

2022/7/28 19:15
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（中央社記者韓婷婷台北28日電）針對分析師最新報告指掉單，玉晶光發出聲明表示，該分析師講的內容子虛烏有，目前訂單很滿，沒有掉單的疑慮，加上第3季是傳統旺季，營運往上成長可期。

蘋果iPhone14即將上市，有分析師在報告中指出，玉晶光供應給蘋果新機的後鏡頭出現膜裂（coating-crack）現象，蘋果已將1000萬顆訂單轉單給大立光，直接衝擊玉晶光近2日股價走勢，今天早盤股價更開低急殺，最低來到368.5元，跌幅超過8%。

針對市場傳聞，玉晶光提出嚴正聲明表示，該分析師講的內容子虛烏有，並指出在生產的過程，任何的供應商都不可能100%沒有問題，重點是問題是否馬上得到解決。玉晶光進一步說，目前訂單很滿，沒有掉單的疑慮，加上第3季是傳統旺季，營運方向往上是可以期待的。

玉晶光6月營收新台幣11.52億元，月增42.53%，年增 1.49%，上半年營收62.55億元，年增率22.59%。（編輯：楊蘭軒）1110728

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