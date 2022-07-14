祥碩股價站上1000元大關 千金股增至6檔
2022/7/14 14:04
（中央社記者張建中新竹14日電）台股今天走勢震盪，收漲113.84點，高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY今天股價力守新台幣1000元大關，祥碩也重登1000元關卡之上，台股千金股增為6檔。
台股今天走勢震盪，盤中指數最低觸及14159.39點，重挫165.29點，隨後買盤湧入，推升指數走高，由黑翻紅，最高達14450.47點，大漲125.79點，終場收在14438.52點，上漲113.84點。
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譜瑞-KY與祥碩股價走勢震盪劇烈，譜瑞-KY盤中一度跌破1000元大關，達961元，下挫39元，台股千金股剩大立光、信驊、旭隼、AES-KY 4檔。譜瑞-KY股價隨後震盪走高，收復1000元大關，最高達1045元，上漲45元，收在1035元。
祥碩盤中股價最低達936元，下跌57元，隨後買盤湧入。股價震盪走高，站回1000元大關之上，收在1015元，上漲22元，台股千金股增為6檔。（編輯：黃國倫）1110714
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