更多編輯台推薦新聞：
詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖
科技

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全台首例 10歲白血病童細胞治療康復
首頁 / 證券

祥碩股價站上1000元大關 千金股增至6檔

2022/7/14 14:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹14日電）台股今天走勢震盪，收漲113.84點，高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY今天股價力守新台幣1000元大關，祥碩也重登1000元關卡之上，台股千金股增為6檔。

台股今天走勢震盪，盤中指數最低觸及14159.39點，重挫165.29點，隨後買盤湧入，推升指數走高，由黑翻紅，最高達14450.47點，大漲125.79點，終場收在14438.52點，上漲113.84點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

譜瑞-KY與祥碩股價走勢震盪劇烈，譜瑞-KY盤中一度跌破1000元大關，達961元，下挫39元，台股千金股剩大立光、信驊、旭隼、AES-KY 4檔。譜瑞-KY股價隨後震盪走高，收復1000元大關，最高達1045元，上漲45元，收在1035元。

祥碩盤中股價最低達936元，下跌57元，隨後買盤湧入。股價震盪走高，站回1000元大關之上，收在1015元，上漲22元，台股千金股增為6檔。（編輯：黃國倫）1110714

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族