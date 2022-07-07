政府4大措施穩物價 國發會：估下半年可望逐步走緩

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（中央社記者蘇思云台北7日電）國發會今天表示，近期國際農工原物料價格走跌，可望舒緩國內通膨壓力，政府持續採取4大穩定物價措施，評估台灣下半年物價可望逐步走緩，後續持續密切關注國際能源等價格變化，審慎因應。

主計總處發布6月消費者物價指數（CPI）飆高到3.59%，創下近14年新高。國發會今天晚間發布新聞稿，今年以來，俄烏戰爭加上疫情反覆，全球通膨壓力升高，美國聯準會（Fed）等主要國家央行紛紛開始推動緊縮貨幣政策，以緩解物價上漲壓力。

國發會指出，觀察近期國際能源、大宗物資、重要民生物資及工業物資價格多呈跌勢，加上政府已採行多項穩定物價措施，包括維持油電氣價格穩定、平穩重要民生物資及工業原物料價格、減徵大宗物資稅負等，可望舒緩國內通膨壓力。

第一，在油價部分，國發會指出，國際油價下跌，加上國內汽柴油訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的雙緩漲機制，以及減徵貨物稅等因應措施，另中油配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，7月液化天然氣民生及工業用戶維持不調漲、桶裝瓦斯價格凍漲至9月底，國內油、氣價格穩定。

第二，國發會指出，近期主要產區天氣良好，黃豆、小麥、玉米價格下半年將逐步走降，且國內業者已提前採購，未來4到6個月供應無虞，加上政府已機動調降關稅及免徵營業稅，確保民生物資量足價穩。

第三，國際鋼鐵價格預估在下半年將走跌，且國內鋼材產能利用率約7成，國內鋼鐵價格呈平穩態勢。政府為減輕水泥廠商成本壓力，持續減半徵收貨物稅至9月底，加以部分廠商已於5月合理調整價格，預期下半年價格可持穩。

第四，政府將持續掌握重要民生物價量變動情勢，觀察產品上、中、下游價格傳遞，嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬等行為，若有疑慮就由物價稽查小組介入調查，確保民生物資價量穩定。

國發會強調，台灣物價相對其他國家平穩，如果跟經濟合作暨發展組織（OECD）國家相比，台灣物價漲幅僅略高於日本、瑞士，表現優於其他歐洲、美國、南韓等36個國家，今年下半年物價可望逐步走緩。（編輯：潘羿菁）1110707