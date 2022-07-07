公平會緊盯聯合行為 呼籲業者莫踩哄抬物價紅線

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（中央社記者蘇思云台北7日電）公平會今天表示，去年第4季以來受到疫情、塞港、俄烏戰爭等因素，導致國際原物料價格高漲，國內相關製品價格也攀升，但隨著各因素漸趨和緩，業者調價決策應更慎重，呼籲業者莫踩聯合哄抬物價紅線。

公平交易委員會今天發布新聞稿，強調基於職權積極查處違法聯合行為，如果業者趁機跟其他同業聯合漲價，破壞市場供需功能與市場機制運作，將依法開罰，近期處分案件包括乾干貝業者聯合調漲乾干貝價格案及國內空調業者聚餐商談保固年限縮水案等。

此外，行政院跨部會物價稽查小組，包括法務部、農委會、經濟部、財政部、消保處及該會等，都持續關注民生物價波動情形，如果發現有不合理漲價，就會啟動聯合稽查。

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公平會進一步表示，公平交易法已實施寬恕政策，事業檢具參與聯合行為的違法事證向公平會舉發，可免除罰鍰或減輕罰鍰。

另一方面，公平會去年也修正「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」，大幅提高檢舉獎金的額度，並簡化發放流程，如能成案，將依提供的事證價值，獎金從新台幣5萬元起跳，最高可達1億元。民眾如有相關資訊可隨時向公平會反映。（編輯：潘羿菁）1110707