光泉鮮乳、乳香世家27日起漲價 漲幅7%至9%

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（中央社記者韓婷婷、曾智怡台北26日電）鮮乳銷售進入旺季，光泉證實將漲價旗下產品，超商通路最快明天調整；全家便利商店表示，明天起光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等商品將調整售價，售價漲幅則約7%至9%不等。

全家便利商店指出，配合廠商售價調整，7月27日起光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等商品將調整售價，售價調整主因為鮮乳廠商成本調漲，漲幅則約7%至9%不等。

光泉今天證實漲價消息指出，由於各項的成本都有壓，的確有漲價計劃在執行，由於不同通路都還在洽談中，確切時間跟狀況也不同，目前確定的是超商通路從明天開始調整價格，但幅度各品項都有差異，其他通路會陸續跟進調整。

至於其他鮮乳廠商是否跟進漲價，味全表示，目前都還在規劃洽談中，統一則表示，目前沒這個規劃。（編輯：潘羿菁）1110726