俄暫停烏穀物出口 農委會：可能延長市場高價時間

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（中央社記者張雄風台北30日電）俄羅斯暫停實施烏克蘭穀物出口協議。農委會今天表示，台灣向烏克蘭購買的穀物並不多，直接影響較小，但間接可能會受到國際市場價格波動影響，預估高價時間可能延長。

俄羅斯宣布暫停參與由聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議，並將此舉歸咎於無人機攻擊克里米亞的俄國船隻。

中華民國果菜合作社聯合社今天舉辦「2022原鄉圓夢饗宴－農特產品推廣活動」，農委會副主委陳駿季出席，會後媒體提問，俄烏戰爭是否會影響國內糧食，他表示，台灣從烏克蘭進口的穀物量不多，主要是受國際價格波動影響。

陳駿季說明，如烏克蘭生產的小麥是輸往其他國家，若無法輸出，其他國家就會再找美國等來源，台灣可能因此受間接影響，這牽涉到全球穀物的價格，勢必會影響期貨價格。

陳駿季舉例，目前國際間如玉米、高粱等飼料，相對於平常價格都還是處於高檔，預估高價的時間可能還是會延長，不會這麼快下降。

至於是否會影響國內糧食供應，陳駿季強調，目前至少半年至7個月都能確保糧食安全；農委會都有盤點種子、種苗等，最主要的是飼料，如玉米、大豆供應量，每2週都會盤點，也會了解民間庫存。

陳駿季表示，希望民間也能訂定比較長期的合約，現在海運比較沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前期那麼緊張；俄烏戰爭延續，主要還是關注下訂單後會不會因為戰爭延續，而造成其他地區穀物的搶購，這部分會和相關業者密切合作。

政府為穩定民生物價，經考量俄烏戰爭，以及供應鏈瓶頸情勢將持續影響黃豆、小麥及玉米等國際價格，自今年7月1日起至9月30日止，延續調減進口黃豆、小麥及玉米等3項貨物應徵的營業稅100%；行政院後續宣布再延長至今年底。

陳駿季認為，營業稅減免要看各產業購買原物料的價格幅度，不會說降就降，原本台灣從烏克蘭進口的玉米、小麥等就會改從其他國家進口，因此價格波動會較為劇烈，會以各國期貨的指數來看，較能看出長期走向。（編輯：張雅淨）1111030