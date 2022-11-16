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丹丹漢堡18日起套餐平均漲2.53% 扁食肉焿、咖哩豬排堡停售

2022/11/16 16:14（11/16 16:35 更新）
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速食業者丹丹漢堡宣布18日起調漲，且停售咖哩豬排堡、扁食肉焿。（圖取自facebook.com/DanDanHamburg7）
速食業者丹丹漢堡宣布18日起調漲，且停售咖哩豬排堡、扁食肉焿。（圖取自facebook.com/DanDanHamburg7）
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（中央社記者余曉涵台北16日電）速食業者丹丹漢堡今天宣布18日起調漲，定食套餐類平均調幅約2.53%，飲料也調漲3元，且咖哩豬排堡、扁食肉焿等2個品項也宣布停售。

繼鼎泰豐昨天宣布調漲後，速食業者丹丹漢堡今天也在臉書上宣布，由於基本工資和原物料等各項營運費用持續上漲，為維護產品品質，價格從18日起略作調整。

丹丹漢堡說，定食餐平均調幅約2.53%，其中12號餐調降新台幣3元，而1號、4號、7號、9號餐各漲5元；5號、10號 各漲6元；加購地瓜薯條調升2元；早安特惠餐1號到6號調升3元。

單點品項方面，丹丹漢堡說，13項單點價格不變，但有7項品項調漲，包含地瓜薯條、烤醬雞堡、無骨雞塊5塊各漲2元；玉米濃湯、脆皮炸雞（腿、塊）、無骨雞塊9塊各漲3元；鮮脆雞腿堡漲4元。

丹丹漢堡指出，咖哩豬排堡、扁食肉焿等2個品項停售，飲品的可樂、雪碧、七喜、蘋果汁、檸檬風味紅茶的小杯容量停售。

丹丹漢堡指出，從11月1日起員工時薪調高至178元起，且玉米濃湯、可樂、汽水、檸檬紅茶、熱奶茶等品項都已經超過20年沒有調整過價格。（編輯：陳政偉）1111116

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