一蘭拉麵12/1起漲價 每碗貴10元
2022/11/21 12:29（11/21 12:45 更新）
日本拉麵一蘭拉麵宣布，12月1日上午10時起14個品項調漲、1個品項調降，其中天然豚骨拉麵從288元漲至298元。（圖取自facebook.com/ichiran.tw）
（中央社記者余曉涵台北21日電）日本拉麵一蘭拉麵今天宣布，考量商品原物料、人力等營運成本持續增加，將從12月1日上午10時起調整價格，共14個品項調漲、1個品項調降，其中天然豚骨拉麵從288元漲至298元。
餐飲業連環喊漲，繼日前鼎泰豐、丹丹漢堡等餐廳宣布調漲後，來台已經5年的一蘭拉麵也宣布調漲。
一蘭拉麵表示，為了持續提供優質的服務與餐點品質，考量商品原物料、人力等營運成本持續增加，將從12月1日上午10時起，調整商品價格。
一蘭拉麵指出，這次共有14個品項調漲、1個品項調降，各品項調漲2元到12元不等，其中天然豚骨拉麵從新台幣288元調漲至298元；加麵從58元調漲至60元；加麵（半份）從48元調漲至50元；生啤酒從138元調漲至150元；加叉燒從58元調漲至65元。
調降部分，則是燉煮叉燒肉從148元調降至145元。（編輯：管中維）1111121
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