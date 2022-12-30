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漢堡王明年1/4調價平均增幅5.8% 華堡漲11元、小華堡漲5元

2022/12/30 16:03（12/30 16:17 更新）
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漢堡王宣布明年1月4日起調整部分通路餐點價格與菜單，其中華堡調升11元、小華堡調升5元，漢堡系列最高調漲新台幣20元。（圖取自facebook.com/BurgerKingTW）
漢堡王宣布明年1月4日起調整部分通路餐點價格與菜單，其中華堡調升11元、小華堡調升5元，漢堡系列最高調漲新台幣20元。（圖取自facebook.com/BurgerKingTW）
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（中央社記者余曉涵台北30日電）餐飲業連環漲不停歇，漢堡王今天宣布，明年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，調整後整體平均漲幅約5.8%，其中漢堡系列最高調漲新台幣20元。

餐飲業連環漲，繼日前鼎泰豐、麥當勞及肯德基等紛紛調漲之後，漢堡王台灣今天也發布新聞稿宣布，明年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，調整後整體平均漲幅約5.8%，外送平台售價不變。

漢堡王表示，部分漢堡產品單點調升新台幣4到20元，包括華堡調升11元、小華堡調升5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡調升10元、重磅雙層牛肉堡調升20元等。

漢堡王說，價格維持不變包括勁濃起士薯、洋蔥圈、巧克力聖代、草莓聖代、冰淇淋、蘑菇湯與濃起士火腿蛋堡等商品。（編輯：陳政偉）1111230

#漢堡王
#餐飲業
#漲價
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