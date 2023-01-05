物價蠢蠢欲動 林敏雄：要漲價全聯也是最後一個

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警政署刑事警察局和全聯5日舉行「請支援防詐-全聯有Bear而來 聯防詐不來」記者會，全聯董事長林敏雄（右2）談到，全聯自營商品努力維持控制價格，若其他廠商不得已要漲，「我們也是最後一個」。中央社記者曾智怡攝 112年1月5日

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（中央社記者曾智怡台北5日電）全聯去年併購大潤發，全聯董事長林敏雄今天表示，加計大潤發業績，去年全年營收逾新台幣1900億元，預期今年業績一定超過2000億元。另外，儘管物價飛漲，全聯自營商品均未漲價，若其他廠商不得已要漲，「我們也是最後一個」。

警政署刑事警察局和全聯今天舉行「請支援防詐-全聯有Bear而來 聯防詐不來」記者會，林敏雄會後接受接受媒體訪問。

全聯去年併購大潤發，採雙品牌、分開採購方式經營，林敏雄表示，大潤發加入後，去年營收超過1900億元，當中1650億元為全聯，大潤發則約250億元；今年全聯將展店超過50家，並持續進行大潤發門市改裝作業，整體改裝費用約7、8億元。

至於今年業績目標，林敏雄說，一定超過2000億元。

消費者關心大潤發加入後，全聯PX Pay串接與點數累積，全聯總經理蔡篤昌表示，PX Pay是第三方支付，因此點數不能直接至大潤發使用，但可透過全支付平台，將點數轉成「全點」跨通路流通。

林敏雄也說，跨域支付是未來趨勢，「拿手機逼一下就走，比你掏出信用卡方便」，然而因無賺錢利基，過去沒人願意做，「既然我們最接近消費基層就來做」。

針對通膨是否影響買氣或有漲價計畫，林敏雄表示，「到現在都沒漲過」，自營麵包即便麵粉漲價，但仍持續控制價格；另外，儘管雞蛋缺貨，但也沒有漲價。至於由其他廠商供貨商品，若未來真的調漲，「我們也是最後一個」。

談及服務業缺人才危機，林敏雄表示，現在工資調漲，全聯起薪也都比基本工資來得高，且每年加薪，缺才影響較低；蔡篤昌補充，目前竹北門市比較缺人，原因是竹北有科學園區且多為新興住宅，因此會調度附近縣市人員支援，也給予支援員工較多升遷機會。（編輯：潘羿菁）1120105