路易莎扛不住成本攀升 1/20起貝果歐姆蛋等餐點漲5元

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（中央社記者江明晏台北18日電）路易莎咖啡去年農曆年前在官網宣布部分咖啡品項調漲5元，如今再面臨原料、食材及包裝等價格不斷攀升，今天宣布今年1月20日起，將調整部分餐食價格，如貝果、歐姆蛋等調漲5元。

因國際咖啡豆價格長期攀升，路易莎咖啡在去年農曆年前透過官網宣布部分咖啡品項調漲5元。今天再度宣布，今年1月20日起將微幅調漲部分餐食價格。

路易莎咖啡指出，各門市更新菜單上架，包含輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋將調漲5元，其餘品項則維持原價。

根據路易莎1月20日上架的全新菜單，輕食、貝果、糕點、食光點心、調味中的愛心蛋與歐姆蛋全面上調5元；錫蘭紅茶、薰香綠茶、水果茶、愛丁堡女王紅茶、鮮果風味綠茶系列僅販售大杯；特濃抹茶鮮奶、拿鐵歐蕾、小農輕拿鐵、貝果（蜂蜜芥末）、黑胡椒牛肉全系列等商品下架。

但路易莎咖啡強調，為回饋長期支持的粉絲會持續推出咖啡及餐食等多種優惠方案。（編輯：楊蘭軒）1120118