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八方雲集2/13起調漲 招牌鍋貼水餃每顆貴0.5元

2023/2/9 14:26（2/9 15:42 更新）
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八方雲集13日起調漲，招牌鍋貼、水餃漲0.5元，韭菜、韓式辣味等口味漲0.3元。（圖取自facebook.com/8wayTW）
八方雲集13日起調漲，招牌鍋貼、水餃漲0.5元，韭菜、韓式辣味等口味漲0.3元。（圖取自facebook.com/8wayTW）
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（中央社記者江明晏台北9日電）考量食材成本增加，八方雲集決議自2月13日起，調漲鍋貼及水餃售價0.3元至0.5元，平均漲幅約5%，這也是八方雲集自2021年底後再度調漲。

因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集今天宣布，自2月13日起，調整部分產品價格。

八方雲集說明，鍋貼及水餃部分品項平均漲幅約5%，結帳時遇非整數，一律捨去尾數結帳。

八方雲集也指出，其餘逾7成產品，包括麵類、餛飩、抄手及各式湯品、小菜等產品全數維持原價。

八方雲集表示，前一次漲價售價的時間是2021年底，平均漲幅也是約5%，今年2月13日起再啟動新一波調漲，等於一年多後再度調漲。

談及漲價原因，八方雲集表示，原因主要是原物料成本過去一年漲價太大，其中以雞蛋漲幅最大，漲幅達30.45%，沙拉油、調理油也漲了11.83%；另外，豬肉和麵粉年漲幅皆達6%，因此，不得不再度調漲售價。

八方雲集招牌鍋貼、水餃漲0.5元後，售價為每顆6.5元；韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米口味鍋貼與水餃漲0.3元後，售價為6.6元；而新蔬食鍋貼與水餃漲0.5元，鮮蝦水餃漲0.5元，漲價後分別為7元及10元。

八方雲集在台灣店數大約近千店，累計2022年前3季營收新台幣50.29億元，年增率15.1%、歸屬母公司淨利4.97億元，年增25.8%，每股盈餘（EPS）7.53元。（編輯：楊凱翔）1120209

#八方雲集
#水餃
#漲價
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