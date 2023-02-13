餐飲業再掀漲價潮 摩斯85度C暫不跟進

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餐飲業近期再掀漲價潮， 85度C、摩斯漢堡13日表示暫不漲價。圖為摩斯漢堡門市。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北13日電）因應雞蛋、沙拉油等原物料上漲，餐飲業近期再掀漲價潮， 85度C今天表示，農委會估2月底蛋價會回穩，暫時先吸收成本不漲價，摩斯漢堡則努力控制相關成本，暫不漲價。

通膨壓力持續，近幾個月消費者物價上漲率（CPI）都在2%至3%的偏高水準波動，主計總處進一步列出漲幅較大品項，包括高麗菜大漲近6成、鮭魚漲23.64%，而雞蛋、沙拉油及調理油等漲幅也都超過1成。

因應原物料上漲，餐飲業近期再掀一波漲價潮，且多數是繼去年調漲後再度上調售價。85度C主管今天受訪時表示，依1月進貨量基礎計算漲幅3.91%，台灣地區蛋進貨成本每月影響絕對金額約30萬元，目前農委會預估2月底會回穩，暫時先吸收不調漲售價。

旗下經營摩斯漢堡的安心食品今天表示，努力控制相關成本費用，暫不漲價，未來是否漲價則在審慎評估中。連鎖咖啡品牌cama先前指出，目前廠商沒有調漲的任何通知，暫時不會調漲。

此外，路易莎咖啡去年宣布部分咖啡品項調漲新台幣5元，今年再宣布因原料、食材及包裝等價格不斷攀升，自1月20日起調整部分餐食價格，如貝果、歐姆蛋等調漲5元。

考量食材成本增加，八方雲集決議自2月13日起，調漲鍋貼及水餃售價0.3元至0.5元，平均漲幅約5%，這也是八方雲集2021年底後再度調漲。

談及漲價原因，八方雲集表示，主因是原物料成本過去一年漲價太大，其中以雞蛋漲幅最大、漲幅達30.45%，沙拉油、調理油也漲了11.83%；另外，豬肉和麵粉年漲幅皆達6%，因此，不得不再度調漲售價。

鬍鬚張則在日前宣布，受原物料高漲等影響，2月1日起調漲，10款便當調漲新台幣5元，平均漲幅5%；連鎖速食店頂呱呱日前更換菜單，8塊炸雞派對組合餐一口氣調漲30元，其餘部分品項漲幅約3%；連鎖手搖飲料店迷客夏則有40多種品項飲品平均調漲5元。（編輯：林興盟）1120213