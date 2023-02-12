母雞換羽及飼料價高 雞蛋每台斤批發價漲至52元

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蛋商公會告知批發價13日由原本每台斤50元漲至52元，追平1年來的紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北12日電）農委會今天表示，由於蛋雞換羽作業、飼料價格偏高，經產銷討論，雞蛋產地收購價15日起調漲新台幣2元，蛋商公會告知批發價明天由原本每台斤50元漲至52元，追平1年來的紀錄。

由於蛋雞青黃不接，加上飼料漲價、禽流感等因素，雞蛋「產地收購價」去年從3月每台斤36.5元，在7月漲為42.5元，創近年新高價，到了10月回跌2元，維持40.5元至今。雞蛋「批發價」隨之連動漲跌，至今是50元。

行政院農業委員會是在7日邀集蛋商和蛋農針對產銷及市況交換意見，達到漲價反映成本的共識，15日起「產地收購價」調漲2元至42.5元，追平歷史高峰。

農委會畜牧處副處長江文全今天告訴中央社記者，蛋商公會有告知農委會，經產銷討論後，預計明天（13日）起雞蛋的「批發價」由每台斤50元漲2元至52元。

江文全強調，雞蛋價格還是回歸市場機制決定，目前的生產量受到春節後雞農進行部分雞群調整，產蛋雞的隻數、產蛋數量有稍微減少，且飼養成本因為飼料、原料仍在相對高檔；農委會仍會視市場情況調節供需。

江文全進一步說明，由於蛋雞近期進行換羽作業，預估會持續3週，因此評估3週後供貨量才能逐漸恢復至春節前的供應水平。

在飼料部分，江文全提到，行政院自去年起就實施大宗物資降稅措施，延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅，水泥、汽柴油減徵貨物稅，以及牛肉、奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅至今年3月底。

江文全強調，目前國際間穀物行情還是較前幾年相對偏高，但已有趨緩的趨勢；生產成本的上揚不只蛋雞面臨衝擊，整個畜牧產業都有類似的問題；農委會將視國際價格變化，進一步評估是否繼續延長減免的期間。（編問：陳清芳）1120212