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禽流感再起全球鬧蛋荒 量販超市：供貨穩定無漲價

2022/12/28 16:46（12/28 18:02 更新）
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國際禽流感疫情升溫，全球鬧蛋荒；不過，國內量販、超市業者皆表示，目前雞蛋供貨穩定。（中央社檔案照片）
國際禽流感疫情升溫，全球鬧蛋荒；不過，國內量販、超市業者皆表示，目前雞蛋供貨穩定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北28日電）國際禽流感疫情升溫，全球鬧蛋荒；不過，國內量販、超市業者皆表示，目前雞蛋供貨穩定，維持80%至100%貨量，也沒有漲價計畫，請民眾安心購買。

年末禽流感攪局，加上俄烏戰爭引發高通膨，國際糧價續攀，推升蛋價，歐美國家紛紛出現缺蛋潮。

家樂福表示，全台量販／超市分店、線上購物／家速配線上平台的冷藏蛋、非籠飼雞蛋正常供貨，維持80至100%穩定貨量，且價格穩定不漲價，請民眾安心購買。

統計家樂福蛋品價格，冷藏蛋部分，木崗高品質雞蛋－冷藏白殼蛋（600克）新台幣109元；黃金葉黃素是好蛋15入（900克）159元。非籠飼雞蛋部分，家樂福非籠飼新鮮蛋（紅殼平飼冷藏550克）10入119元；茂林伊利蛋（平飼冷藏550克）125元；純粹是好蛋－彩色放牧蛋10顆裝（放牧冷藏500克）135元。

愛買指出，蛋供貨量正常，價格也持穩；全聯表示，雞蛋供貨穩定，目前也沒有調漲計畫。（編輯：楊蘭軒）1111228

#家樂福
#愛買
#俄烏戰爭
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