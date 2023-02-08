更多編輯台推薦新聞：
土耳其賑災捐款資訊看這篇 台灣政府援款增至200萬美元
政治

土耳其賑災捐款資訊看這篇 台灣政府援款增至200萬美元

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

農委會：洗選雞蛋供應無虞 商用散裝較吃緊

2023/2/8 12:22（2/8 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
零售通路架上平價洗選蛋5日賣空，引發缺蛋爭議。隔2天，通路架上已恢復鋪貨，業者表示，沒有缺蛋，只感覺比之前少一點，但是都正常鋪貨。農委會8日指出，洗選蛋供應無虞，是商用散裝比較吃緊。中央社記者楊淑閔攝 112年2月8日
零售通路架上平價洗選蛋5日賣空，引發缺蛋爭議。隔2天，通路架上已恢復鋪貨，業者表示，沒有缺蛋，只感覺比之前少一點，但是都正常鋪貨。農委會8日指出，洗選蛋供應無虞，是商用散裝比較吃緊。中央社記者楊淑閔攝 112年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北8日電）零售通路架上平價洗選蛋5日賣空，引發缺蛋爭議。隔2天，通路架上已恢復鋪貨，業者表示，感覺少一點，但沒缺蛋。農委會今天指出，洗選蛋供應無虞，是商用散裝比較吃緊。

入冬為禽流感好發期，各國雞蛋供應易受影響。台灣在禽流感仍獲控制下，並未如英國出現限購、美國超市發生買不到雞蛋的情況，也沒像日本蛋價創新高。

不過，低溫產蛋率原本就會下降，加上產業總在春節期間跟之後的淡季汰換老母雞，2月5日（星期天）通路原本買氣就比較旺，架上出現平價蛋賣光狀況，引發缺蛋爭議。

根據行政院農業委員會公布資訊顯示，目前全國雞蛋日產量約11.6萬、11.7萬箱（每箱200顆），對比春節後淡季的市場需求量為每天11.8萬到12萬箱，約少1000、2000箱。

記者今天走訪主力連鎖通路雞蛋販售區，每盒約新台幣60元的平價雞蛋已恢復鋪貨。家樂福門市店員說，蛋有比較少，貨來就上架。全聯門市店員則說，沒有缺蛋，只感覺比之前少一點，但是都正常鋪貨。

農委會畜牧處副處長江文全表示，零售通路的雞蛋不會缺，其中平價雞蛋也都可以正常銷售，但有可能比春節前少一點，因為蛋雞場還在汰換老母雞。

江文全指出，老母雞生的蛋，不會送洗選廠處理，而是供應商用或雜貨店賣散裝蛋使用，所以目前供應量會比較吃緊的應該是商用或雜貨店，民眾購買的洗選蛋則無虞。（編輯：張雅淨）1120208

#農委會
#蛋價
#缺蛋
延伸閱讀
產官會商蛋價暫時凍漲 1週內開會確定業界盼漲價因應產蛋率下滑 更新設備意願保守日本蛋價創30年新高 超商缺蛋被迫停售部分商品
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族