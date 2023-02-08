農委會：洗選雞蛋供應無虞 商用散裝較吃緊

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零售通路架上平價洗選蛋5日賣空，引發缺蛋爭議。隔2天，通路架上已恢復鋪貨，業者表示，沒有缺蛋，只感覺比之前少一點，但是都正常鋪貨。農委會8日指出，洗選蛋供應無虞，是商用散裝比較吃緊。中央社記者楊淑閔攝 112年2月8日

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）零售通路架上平價洗選蛋5日賣空，引發缺蛋爭議。隔2天，通路架上已恢復鋪貨，業者表示，感覺少一點，但沒缺蛋。農委會今天指出，洗選蛋供應無虞，是商用散裝比較吃緊。

入冬為禽流感好發期，各國雞蛋供應易受影響。台灣在禽流感仍獲控制下，並未如英國出現限購、美國超市發生買不到雞蛋的情況，也沒像日本蛋價創新高。

不過，低溫產蛋率原本就會下降，加上產業總在春節期間跟之後的淡季汰換老母雞，2月5日（星期天）通路原本買氣就比較旺，架上出現平價蛋賣光狀況，引發缺蛋爭議。

根據行政院農業委員會公布資訊顯示，目前全國雞蛋日產量約11.6萬、11.7萬箱（每箱200顆），對比春節後淡季的市場需求量為每天11.8萬到12萬箱，約少1000、2000箱。

記者今天走訪主力連鎖通路雞蛋販售區，每盒約新台幣60元的平價雞蛋已恢復鋪貨。家樂福門市店員說，蛋有比較少，貨來就上架。全聯門市店員則說，沒有缺蛋，只感覺比之前少一點，但是都正常鋪貨。

農委會畜牧處副處長江文全表示，零售通路的雞蛋不會缺，其中平價雞蛋也都可以正常銷售，但有可能比春節前少一點，因為蛋雞場還在汰換老母雞。

江文全指出，老母雞生的蛋，不會送洗選廠處理，而是供應商用或雜貨店賣散裝蛋使用，所以目前供應量會比較吃緊的應該是商用或雜貨店，民眾購買的洗選蛋則無虞。（編輯：張雅淨）1120208