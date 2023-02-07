產官會商蛋價暫時凍漲 1週內開會確定

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）寒流頻頻來襲，雞蛋產蛋量下降，通路平價雞蛋出現賣空狀況。產業界盼調漲產地價新台幣3元至每台斤43.5元，農委會傍晚與業界討論決定暫時凍漲，1週內開蛋價督導委員會確定。

近年國內雞蛋產量不穩，去年並出現青黃不接情況，日產量最低一度為10.7萬箱，遠低於全年平均日需求量的12萬箱；期間飼料成本上揚，帶動雞蛋產地價連連上漲，從3月每台斤36.5元漲到7月的42.5元，創近年新高，直到10月降價2元，為40.5元迄今。

儘管農委會今年因應春節前採買需求旺而調度雞蛋，滿足消費者採購需求，不過，國內蛋雞日產量從111年底以來，又因為氣溫下降開始下滑，對比111年12月間最高峰達到12.2萬箱（每箱200顆），現在11.7萬、11.6萬箱左右，比春節過後市場需求較弱的日需求量11.8萬箱到12萬箱，少了1000、2000箱。

最近2月5日為買氣較旺的週日，通路出現平價雞蛋區賣空情況。產業界對媒體說，希望調漲產地價3元因應產量下滑的營運情況，卻被農委會阻止。蛋價是否再波動，引發關注。

繼3日農委會與產業界確認產銷狀況，今天傍晚產業界再到農委會討論。截至接近晚上7時，農委會畜牧處處長張經緯陪同台北市蛋商業同業公會理事長林天來、中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福接受聯訪。林天來說，決定暫時凍漲，1週內再開會決定。

張經緯說，屆時由中華民國養雞協會台灣蛋雞事業產銷督導委員會開會確定蛋價，農委會不會出席，由中央畜產會與會討論，價格完全尊重市場決定，除可考量市場究竟有沒有那麼缺蛋，也要考量末端市場接受度。林天來說，價格偏高，也可能會影響到賣況。

另外，張經緯說，他認為所有農產品價格還是要尊重供需情況而定，氣候、疫病、育成率等因素也會影響蛋價漲跌，不過，若雞舍若能改善得更抗逆境，讓產量回升，價格就會回穩，還有飼料上漲因素未來若能趨緩，也有利價格調降。（編輯：管中維）1120207