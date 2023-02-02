雞蛋產量下滑低於需求量 農委會估2月下旬起回升

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）全國雞蛋日產量下滑至11.6萬箱，已低於日需求量的11.8萬到12萬箱。農委會今天表示，換羽、換雞所致，春節後市場需求較弱，價格未因此波動，預計2月下旬起產量會漸漸回升。

行政院農業委員會從去年起公開全國雞蛋日產量統計資料，相關資訊顯示，雞蛋日產量於去年12月中達到12.2萬箱，去年12月下旬開始下滑，迄今為11.6萬箱，少了6000箱（每箱200顆）。

農委會畜牧處副處長江文全說明，天氣冷、確診禽流感撲殺都不是主因，主要是因為去年缺蛋，所以暫停春節期間的換羽、換雞作業，但是不能一直如此，所以今年春節期間，原本就會有些盤商休假，停止跟蛋雞場收雞蛋，蛋雞場仍會趁此期間換羽、換雞，以利之後產能提升。

對於日產量已減少6000箱，若再持續下滑，是否又會出現不夠鋪貨窘況及價格攀升等現象，江文全說，全年來說，市場日需求量為12萬箱，但是春節過後市場需求性比較弱，日需求量減為11.8萬到12萬箱，目前缺口約2000箱，而春節前的採購旺季充分供應後，現在春節過後產量減少，不至於會產生太大影響。

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江文全指出，換羽、換雞約需2到3週，之後會漸漸回升，預計2月下旬起，雞蛋日產量就不會再往下跌，會慢慢回升；目前雞蛋產地價仍是每台斤新台幣40.5元，批發價每台斤50元，沒有波動，各零售通路架上現況也沒出現缺蛋問題。

江文全補充，其實國內雞蛋供應情況真的比國外好很多，美國因為禽流感疫情問題出現缺蛋現象，日本雞蛋價格也創歷史新高。（編輯：管中維）1120202