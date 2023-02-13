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通膨數據與民眾感受有落差 主計總處：生活常用品項漲幅顯著

2023/2/13 13:50（2/13 14:21 更新）
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今年1月受到農曆春節效應與基期因素影響，CPI年增率再次回升至3.04%，創半年新高。圖為新北市三重區一間連鎖超市，貨架上擺放洗選雞蛋供民眾選購。（中央社檔案照片）
今年1月受到農曆春節效應與基期因素影響，CPI年增率再次回升至3.04%，創半年新高。圖為新北市三重區一間連鎖超市，貨架上擺放洗選雞蛋供民眾選購。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北13日電）通膨壓力持續，近幾個月消費者物價上漲率（CPI）都在2%至3%的偏高水準波動，部分民眾認為數據失真、通膨遠不只如此。主計總處進一步列出漲幅較大的品項，包括高麗菜大漲近6成，旅遊團費、鮭魚漲幅也相當顯著。

主計總處按月公布國內物價概況，以CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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變化反映物價變動情勢。去年受到俄烏戰爭爆發、國際農工原物料大漲影響，國內CPI漲幅一連數月超過3%，全年平均漲幅2.95%更創下近14年物價漲幅新高；下半年漸趨平穩後，今年1月受到農曆春節效應與基期因素影響，CPI年增率再次回升至3.04%，創半年新高。

儘管國內CPI頻頻創高，仍可見民眾抱怨CPI失真，真實漲幅遠不只如此，主計總處因而特別列出物價漲幅較大項目。以今年1月368個查價項目群中，價格上漲變動影響較大者來看，高麗菜就大漲了58.06%。

主計總處官員說明，如果天候好，高麗菜盛產，價格就會很便宜，去年1月天候穩定，導致價格下跌、比較基期偏低，墊高今年1月的高麗菜漲幅。

其餘漲幅較大項目包括國外旅遊團費漲42.48%、旅館住宿費漲27.55%、鮭魚漲23.64%，而雞蛋、沙拉油及調理油、國內旅遊團費漲幅也都超過1成。

民眾日常生活中較常購買的早餐、麵包價格也有上漲，如西式早點（漢堡、三明治）漲8.06%、麵包漲7.17%、中式早點（如燒餅、飯糰）漲6.78%；此外，鮮奶漲5.87%、中式米食（如便當、滷肉飯）漲4.48%、中式麵食（如炒麵、小籠包）漲4.37%。

主計總處官員表示，民眾認為CPI漲幅遠超過2%至3%，統計與感受有落差，主因是CPI是除了民眾常購買的品項，還涵蓋不常購買的品項，平均之下的結果；觀察上述生活中較常購買的品項，漲幅都比較顯著，使得民眾對於近來物價上漲的感受更深刻。

據主計總處統計，1月368個查價項目群扣除4項非屬產季水果及2項新增查價項目，上漲者298項，權數合計達86.4%。（編輯：張良知）1120213

#通膨
#主計總處
#物價
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