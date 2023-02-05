鷹派理事示警低估通膨 學者：面臨一難題升息須審慎

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）全球景氣降溫、需求放緩，通膨終於出現緩和跡象。不過中央銀行副總裁陳南光2日突然發文示警切勿低估通膨，令人憂心物價飆漲是否捲土重來，學者則認為，通膨須密切關注，但出口衰退之際，升息決策宜審慎。

美國聯準會（Fed）1日宣布升息1碼（25個基點），符合市場預期，且聯準會主席鮑爾表示，通膨壓力正趨於緩和。

至於在台灣，主計總處、中央銀行與各智庫看法一致，下修今年經濟成長率同時，也認為今年通膨可望趨緩，普遍將消費者物價上漲率（CPI）預測值調降至2%以下。

正當各界樂觀期待今年台灣可擺脫通膨陰霾、撥雲見日之際，央行副總裁陳南光2日於台灣銀行家雜誌發表「走走停停的貨幣政策，易落入停滯性通膨的陷阱」、「面對通膨挑戰，央行如何打這一仗？」2篇文章，主張台灣在油、氣、電價格管制或凍漲之下，通膨其實嚴重被低估。

陳南光認為，如果忽略政策管制背後的實際通膨情勢，難以抑制民眾的通膨預期，最終將導致通膨進一步上升；他也強調，央行在維持物價穩定應扮演更積極角色，透露支持繼續升息的鷹派立場。

以目前各機構的經濟預測結果來看，由於出口大幅衰退，台灣今年經濟成長率難「保3」，但通膨壓力尚未完全散去；央行利率決策下一步如何走，成為各界關注焦點。

「事實上通膨確實被低估，壓力持續是有的」，中央研究院經濟所研究員周雨田認為，政府的油電補貼政策導致國營事業嚴重虧損，如果沒有補貼，真實通膨率會更高；此外，去年全年CPI年增2.95%，但民眾採買日常用品、外食感受到的漲幅遠超過3%，將加劇通膨預期心理。

中央大學經濟系教授吳大任也說，當前CPI計算方式明顯低估居住成本，且沒辦法反映自購住宅後，沉重的房貸負擔對家庭消費的影響。

儘管一致認同通膨危機尚未緩解，對於央行是否應繼續升息以打擊通膨，學者態度偏向保守，吳大任更說「接下來要面對最大問題真的不是通膨，而是出口衰退」。

吳大任說明，去年第4季起，台灣出口轉為負成長，隨著去年主要國家央行激進升息後座力持續發酵，今年上半年經濟狀況只會愈來愈差、不會好轉，連帶衝擊台灣出口表現，隨之而來的是製造業廠商陸續實施無薪假、裁員；要不是央行去年採半碼幅度溫和升息，讓廠商有喘息空間，今年經濟恐怕已經陷入衰退。

吳大任強調，台灣這波通膨是因疫情擾亂供應鏈，又逢俄烏戰爭爆發，能源成本升高、糧食供給短缺等因素所致，「供給面問題，要耐心等待」。

只要時間拉長，等待供給恢復順暢，吳大任認為通膨會逐步降溫，如果在出口衰退之際貿然升息，加重家庭及企業負擔，反而更容易引發停滯性通膨。

周雨田則說，他認同貨幣政策若走走停停，難以彰顯政府打擊通膨的決心，反而可能加深民眾的通膨預期，但台灣受到全球需求驟降影響，出口衰退也是事實，此時升息會不會進一步打擊經濟活動，必須審慎權衡。

周雨田認為，現在才2月，直到央行3月召開理監事會之前，還有段時間可以觀察國內外經濟情勢，不需要過早排除升息這個選項，但緩和通膨與經濟穩定之間，確實要更小心拿捏尺度，以免顧此失彼。（編輯：林淑媛）1120205