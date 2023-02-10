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英國第4季GDP持平 通貨膨脹困境仍在

2023/2/10 21:31
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國今天的官方數據顯示，英國第4季經濟零成長，勉強逃脫經濟衰退，但財政大臣韓特警告，英國還沒有擺脫通貨膨脹飆升的困境。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國國內生產毛額（GDP）在去年7月至9月下降0.2%，一旦連續兩季萎縮將代表該國陷入經濟衰退。英國國家統計局（Office for National Statistics,ONS）今天公布，10到12月的國內生產毛額為零成長。

英國在2022全年經濟成長4%，2021年經濟成長7.6%。不過，今年的經濟表現可能會急遽惡化：國際貨幣基金（IMF）預測，英國將是2023年唯一經濟萎縮的主要經濟體。

法新社報導，英國第4季的經濟成長持平，和歐洲最大經濟體德國形成對比，德國第4季經濟成長因俄羅斯入侵烏克蘭而萎縮0.2%。

不過，物價狂飆在英國引發生活成本危機，並帶來大規模罷工。數據顯示，運輸業罷工影響12月的產出。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）說：「我們還沒有走出困境，特別在通貨膨脹方面。」但他指出，「我們的經濟比許多人憂心的更具彈性」。

不過，潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席英國經濟學家圖姆（Samuel Tombs）推文表示：「按照GDP連續兩季下滑才算經濟衰退的迂腐定義，英國經濟沒有衰退，但這個表現很慘。」

英國商會（British Chambers of Commerce）研究主管巴瑞爾（David Bharier）也說， 第4季生產部門的表現下滑「令人擔憂」，英國12月的GDP萎縮0.5%。

他說：「小企業經歷了3年的經濟衝擊，包括關廠、全球供應鏈危機、英國脫歐和能源成本飆升。」（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120210

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韓特
IMF公布2023全球預測 先進經濟體僅英國負成長
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