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歐元區1月通膨率8.5% 連3個月下降

2023/2/1 21:23（2/1 21:36 更新）
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歐盟統計局表示，歐元區1月通膨率為8.5%，連續第3個月滑降。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
歐盟統計局表示，歐元區1月通膨率為8.5%，連續第3個月滑降。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）歐盟統計局今天表示，歐元區1月通膨率為8.5%，連續第3個月滑降，同時也低於市場預估。

法新社報導，歐元區受惠於能源成本增幅持續放緩，1月消費者物價指數

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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增幅較去年12月的9.2%減速。同時也遠低於財經資料公司FactSet預估的9%。

歐元區通膨雖放緩，歐洲中央銀行明天召開貨幣政策會議仍料將決議升息2碼（50個基點）。

歐元區通膨去年10月攀抵10.6%的高點，是歐洲央行通膨目標的5倍多。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上月表示：「通膨率高於歐洲央行2%目標的現象，未在經濟中根深柢固，這點很重要。」

歐盟統計局的資料顯示，1月能源價格增加17.2%，增幅低於去年12月的25.5%。食品和飲料價格則增加14.1%，高於去年12月的13.8%。

歐盟統計局表示，歐元區20個成員國中，盧森堡和西班牙1月通膨率最低，兩國皆為5.8%。

過去幾周來優於預期的經濟數據，已升高外界對歐洲經濟更具韌性的樂觀心理。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120201

#歐元區
#歐盟統計局
#歐洲央行
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