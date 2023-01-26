通膨讓英國人難度日 受薪階級都得找食物銀行

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國通膨嚴重不僅低收家戶受苦，連受薪階級都吃不消。當地的食物銀行表示目前除業務更繁重，甚至罕見看到越來越多全職工作的人竟也前來求助。

「紐約時報」報導，隨近幾個月的購物與供暖成本連創新高，日子難熬的景象現在英國隨處可見。英國廣播公司（BBC）發布數十種線上食譜，每種都是價格低於1英鎊（約新台幣37.6元）銅板價；有學校關小暖氣，不少社區開辦「大眾暖堂」給家裡無法取暖的民眾。

但對身處全球最富裕國家之一的英國而言，令人震驚的是生活成本危機現已嚴重到連有工作的受薪階層都難以養家，當中不乏這輩子首度前往食物銀行求助的人。

在英格蘭中部德比（Derby）開辦食物銀行的教會牧師朗伯恩（Vicky Longbone）表示，看到受薪階級上門求助實在駭人聽聞。

對一些受影響最深的受薪家庭而言，危機早已醞釀。就業增長雖使英國失業家庭減少，但許多有工作者的收入其實無法支應一定生活水準，這些人在數月前英國通膨達41年新高時已難承受，且工資也沒能跟上。

保守黨內閣十年來的撙縮措施也收掉不少低收戶乃至受薪家庭的福利，此外英國雖然自2016年以來一直屬最低薪資高門檻國家之一，但低收入者的收入增長速度不及德、法等其他一些西方國家。

解析基金會（Resolution Foundation）是聚焦生活水準的獨立智庫，基金會經濟學家史威茲（Greg Thwaites）表示，過去10年經濟情況不佳讓問題雪上加霜。

英國的消費者物價年增率去年10月飆升至11.1%，隨能源與食物價格帶動通膨，低收戶受到不成比例的衝擊，雖然12月消費者物價年增率稍緩，但仍將近10%。儘管諸如最新年度貧童人數等一些關鍵統計尚未公布，但跡象表明，許多雙薪家庭都對經濟壓力有感，連這類家庭的孩子都有可能挨餓。

雖然倚賴食物銀行的受薪家庭比例仍然很小，但連這個階層都要求助食物銀行很難不令人矚目。在英國各地經營食物銀行的慈善機構Trussell Trust去年上半年有超過30萬名新登記用戶，他們表示到2022年年中期，1/5的用戶來自受薪家庭。

在全倫敦分送過剩食品的慈善機構The Felix Project表示，與他們合作的183個慈善單位裡近期有一半的單位通報首見全職公部門員工登門求助。

在倫敦東區一間食物銀行上班的佛瑞德利克（Kingsley Fredrick）說：「我們看到救護車車組人員、教師前來食物銀行，人家怎麼看待這個社會、這個國家？」（譯者：陳亦偉）1120126