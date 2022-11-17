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英國宣布對能源業者加稅 緩和通膨危機財政壓力

2022/11/17 22:36
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國政府為了恢復國家經濟信譽及填補財政缺口，財政大臣韓特今天宣布緊急預算案，提高對石油和天然氣公司獲利課徵的暴利稅。

美聯社報導，倫敦為了抑制英國高達2位數的通貨膨脹率及控制與日俱增的財政赤字，韓特（Jeremy Hunt）對國會下議院發表演說宣布加稅及削減開支計畫。他強調英國正面臨「前所未見的全球阻力」。

韓特表示，這份緊急預算案將「處理生活成本危機，重建我們的經濟」。方法之一是將油氣公司的暴利稅率從現行的25%調升至35%，實施至2028年3月。另個方法是對發電業者開徵稅率45%的臨時稅。

韓特說，這些新稅加總可對明年財政挹注140億英鎊（約新台幣5180億元）。由於俄羅斯對烏克蘭開戰推升全球能源價格，諸如英國石油公司（BP）和殼牌石油公司（Shell Oil Co.）等英國能源企業近幾個月來獲利豐厚。

英國政府面臨要求對石油和天然氣業者加稅的壓力，以幫助因能源價格飆漲而度日艱難的數以百萬計英國人支應帳單。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年稍早擔任財政大臣時，對能源業者獲利開徵25%新稅，但當時僅限於開採英國的石油和天然氣所獲利潤。

才就任3週的蘇納克政府面臨重重挑戰，既要平衡預算，又得幫助因俄烏戰爭而被生活費危機壓得喘不過氣的數以百萬計民眾，同時英國經濟成長也受通膨拖累而減緩。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1111117

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