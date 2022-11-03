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英國央行升息3碼至3%對抗通膨 創33年來最大升幅

2022/11/3 21:44（11/3 21:46 更新）
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國央行今天將基準利率調升0.75的百分點（3碼）至3%，創下1989年以來最大單次升幅，並將利率拉回2008年全球金融危機以來最高點，以對抗眼看將高達11%的英國通貨膨脹率。

法新社與英國「金融時報」報導，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天還預測，英國「前景充滿挑戰」，經濟衰退估計將持續至2024年年中。

儘管如此，英銀針對利率展望不尋常發表強烈指引，表示要讓通膨率重返央行的2%目標，利率沒有必要進一步大幅升高。

英銀貨幣政策委員會表示，市場預期的基準利率觸頂水準5.25%太高了。它說，大多數委員認為，為了讓通膨率持久重返央行目標，可能有必要繼續升息，但利率觸頂水準會比目前金融市場價格反映還低。

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美國聯邦準備理事會（Fed）與歐洲央行（ECB）也分別在昨天和上週皆升息3碼。

根據會議紀錄，英銀貨幣政策委員會9名成員當中，有7人投票贊成升息3碼。他們表示，這次會議若採取較大幅度升息，將有助於促使英國中期通膨率持續重返2%的目標，並使得未來必須採取更長期且成本更高貨幣緊縮行動的風險降低。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111103

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