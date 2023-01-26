加拿大央行升息一碼 將暫停升息

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加拿大央行宣布將基準利率上調一碼（25個基點），利率從4.25%上調至4.5%。（圖取自加拿大中央銀行flickr，CC BY 2.0）

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（中央社記者程愛芬溫哥華25日專電）加拿大央行今天宣布將基準利率上調一碼（25個基點），利率從4.25%上調至4.5%。央行透露，如果沒有意外，這一波升息趨勢將暫停。

加拿大中央銀行（Bank of Canada）不到一年來已第8度升息，如今即將劃下暫時休止符。路透社報導，這是全球第一個發出暫停利率上調信號的央行。

弗吉第一資產管理公司（Forge First Asset Management）創始人麥克里斯（Andrew McCreath）表示，這次升息並發出暫停信號的決定是合邏輯的，因為央行發現連串升息已有效果。

加拿大央行表示，隨著家庭支出和消費增長，房地產市場已呈現價量齊跌。

通貨膨脹有緩和跡象，去年6月達到最高峰8.1%，打破40年來紀錄。央行去年3月起不斷拉高利率，目前通貨膨脹率已降至6.3%。

央行預計，到2023年年中，通膨將下降至3%，2024年可恢復到2%的通膨目標。除非通貨膨脹持續，才會進一步升息。

聽到今天再度升息而將暫歇的消息，身上還背負著30萬加元（約新台幣678萬元）房屋貸款的張先生心情複雜。他對中央社說：「因為房屋貸款採用浮動利率，利率一路上漲超過4個百分點，每個月我房貸利息多得驚人，雖然暫時熄火，但估計利率不會下調。」

在大溫哥華地區擁有一個出租小公寓的陳女士則對中央社說，不斷升息和通貨膨脹，讓她的房租收入無法抵銷貸款成本和房屋稅支出。「租客很無奈，房東壓力也很大。」她說現在很猶豫該不該賣出公寓，因為沒有賺到房租，但現在賣房價格又不好。

馬塔布（Mezba Mahtab）和妻子於2021年決定擺脫當租客的命運，在安大略省買了一間尚可負擔的房屋，當時每月支付貸款3000加元。如今，在浮動貸款利率下，他們的每月貸款支出已增至5000多加元。

他說：「我以前聽過『有房的窮人』這名詞，如今第一次有這種感覺。」

他質疑央行不斷升息打擊通膨，對民眾生活有幫助。「我寧願花10加元買麵包，但有房子和工作；也不願失業並無家可歸，只看到麵包降回2加元。」

加拿大央行公布2022年加拿大經濟成長3.6%，高於原先預測。預計今年經濟停滯，全年國內生產毛額（GDP）將保持在1%左右。預計今年全球經濟將成長2%。（編輯：郭中翰）1120126