日本去年12月通膨率達4% 創逾40年來新高

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日本公布數據顯示，去年12月消費者物價指數較前一年同期上漲4%，創1981年12月以來最大漲幅。圖為日本東京練馬區一間超市。（共同社）

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本政府今天公布數據顯示，去年12月消費者物價指數較前一年同期上漲4%，創1981年12月以來最大漲幅，有部分原因是能源成本攀升。

日本總務省公布的數據也顯示，日本2022年的全年通膨率為2.3%。日本去年11月物價上漲3.7%。

日本央行日本銀行（Bank of Japan）幾天前再次選擇維持超寬鬆貨幣政策，與其他國家的央行透過升息來對抗通膨的趨勢背道而馳。

日本去年12月的通膨數據遠低於美國、英國和其他地方引發擔憂的高通膨率，但這已遠超過日銀設下的2%長期通膨目標。

即使扣除價格波動較大的生鮮食品和能源項目，去年12月的通膨數據也是3%。

這項官方數據顯示，電費和天然氣費上漲，以及電信費和一系列加工食品價格上漲，都導致去年12月的通膨加速增長。

但日銀持續表示，他們認為去年物價上漲只是暫時的，與烏克蘭戰爭和能源成本飆漲等特殊事件有關。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120120