日本央行上調長期利率上限 日銀總裁強調非升息

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本央行今天上調長期利率上限，日銀總裁黑田東彥強調並非升息，「完全不是貨幣緊縮」，利率政策基本上沒有改變，目的是改善市場機能，「對景氣來說是正向的」。

日本銀行今天決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5%左右，形同實質升息。

此舉導致日圓兌美元匯率迅速走強，美元在決定發布後的數分鐘內從137日圓跌至133日圓。

日本讀賣新聞、日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，黑田東彥今天下午在記者會上表示，上午舉行的貨幣政策會議決定擴大長期利率變動幅度，主要是著眼在改善市場機能，希望透過這次措施，讓貨幣寬鬆效果透過企業金融等更順利地發揮作用。

黑田說，透過這次修正「提高寬鬆的持續性」，但並非是結束寬鬆政策讓貨幣政策正常化。

黑田強調，這「不是升息，完全不是貨幣緊縮」，且利率政策基本上沒有改變，但這次修正可以更順利對企業金融發揮影響，「對景氣來說是正向的」。

談到未來長期利率變動幅度進一步擴大的可能性，黑田說，烏克蘭情勢加上歐美升息對經濟及金融資本市場帶來不確定影響。

黑田說，中國最近轉變過去採取的「清零政策」後，疫情動向變得非常難以掌握也是不確定因素，「無法樂觀的情況更為擴大，所以現階段不會考慮（再擴大長期利率變動幅度）」。

日銀今天在貨幣政策會議決定上調長期利率上限，預料將對家庭經濟及企業活動帶來影響。

日本房貸利率是參考長期利率決定，2023年初後恐會提高。不過，研判日銀此舉將在匯率市場縮小日美利差，讓日圓轉為升值，有助因日圓驟貶造成的進口物價高漲情況回穩。

日銀至今採取的大規模貨幣寬鬆政策，引導短期利率維持在負0.1%、長期利率維持在0%左右。

跟日銀自行決定的短期利率不同，長期利率由市場買賣決定，如果長期利率高於日銀過去決定的0.25%時，日銀就會無限制購買國債進行公開市場操作來降低長期利率。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111220