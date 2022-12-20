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日銀出招台股急挫 法人：資金、經濟動能恐趨緩

2022/12/20 17:34（12/20 17:42 更新）
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日本中央銀行20日出手，日圓急漲，引動國際資金轉移，法人分析，市場擔憂全球資金動能趨緩，也擔憂經濟動能不佳。（中央社檔案照片）
日本中央銀行20日出手，日圓急漲，引動國際資金轉移，法人分析，市場擔憂全球資金動能趨緩，也擔憂經濟動能不佳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北20日電）日本中央銀行出手，日圓急漲，引動國際資金轉移，亞股盤中聞訊急殺，台股終場大跌263.29點，失守14200點關卡。法人分析，市場擔憂全球資金動能趨緩，也擔憂經濟動能不佳。

日圓今天早上急升，台股加權指數自11時後，一口氣失守14400點、14300點及14200點關卡，終場下跌263.29點，收在14170.03點，跌幅1.82%，成交金額達新台幣2636.74億元。

全球遭遇高通膨危機，各國央行紛紛跟進美國聯準會升息，但日本仍維持超寬鬆的負利率政策，以支撐經濟發展，是全球唯一保持負利率的主要國家。

日本中央銀行日本銀行今天決定修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5%左右，形同實質升息；市場認為，此舉是希望促使投資人買入日圓出售美元，縮小日本與美國的利差；日圓今天急漲逾2%，全球資金回防日本。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，日本央行出手，日圓急升，導致先前以日圓購買強勢貨幣的資金被迫轉移，引發亞股紛紛跳水，台灣雖然不是外匯部位很大的市場，不至於影響台股資金活水，但股市已經在反映經濟衰退，利空環境下，股市下行趨勢更重，導致今天跌勢擴大。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，日本過去採取寬鬆貨幣政策，原先公債殖利率很低，因此會有不少「借日圓投資海外相關商品」的資金；但日本央行今天宣布日本10年期公債殖利率上限調升至0.5%，吸引資金回到日本，意味著全球資金動能趨緩。

展望後續，簡伯儀分析，日本央行將資金收回已被市場認為是漸進式的趨勢，在資金收攏的過程中，恐引發股市下跌。

另一方面，市場也擔憂經濟動能趨緩，台新投顧副總經理黃文清指出，以欣興下修資本支出為例，市場關注產業庫存調整何時落幕，明年1、2月農曆年前的上市櫃法人說明會，將是檢驗經歷消費旺季後庫存是否有效去化的時機；近期這波的上漲反映美國升息腳步趨緩，但也開始對過度樂觀的預期出現修正。（編輯：張良知）1111220

#日本
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