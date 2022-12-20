明年景氣恐迎逆風 龔明鑫：集中火力保內需動能

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（中央社記者蘇思云台北20日電）外界關注經濟成長趨緩、如何因應景氣逆風，國發會主委龔明鑫表示，明年國際需求確實面臨挑戰，將集中能量確保內需成長動能，明年度總預算社會福利、公共建設部分也有增加，盼奠定未來成長基礎。

龔明鑫今天上午出席2023亞太社會創新高峰會暖身記者會，會後接受媒體聯訪，媒體關注明年經濟景氣可能面臨逆風，台灣外銷訂單近期也出現衰退，政策上應如何因應。

龔明鑫表示，因為全球升息潮、貨幣政策緊縮效果，第3季到第4季美國跟歐洲有反映需求減弱，外界也關注中國從過去的清零政策影響到供應鏈，解封後也會有疫情升溫，台灣外銷訂單近期衰退幅度較大的就是中國跟香港訂單，確實也反映景氣循環的挑戰。

對台灣而言，龔明鑫表示，好在慢慢解封，民間批發零售、餐飲消費還在持續成長，穩住景氣；對投資方來說，政府針對明年度總預算也比今年規模增加2成左右，希望穩住內需成長動能。

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面對可能的景氣挑戰，龔明鑫表示，總預算經費增加最多是在社會福利跟公共建設部分，社福是過去疫情原因、還有物價上漲等，強調對基層民眾的協助是很重要的，另外公共建設部分，短期可以挹注經濟動能，還可以奠基未來的發展基礎。

龔明鑫表示，台灣產業、尤其是中小企業，如何讓中小企業在數位轉型、淨零轉型過程中打下好的基礎，將是後續著力重點。（編輯：潘羿菁）1111220