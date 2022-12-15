日媒：日圓貶值影響 台灣人均GDP今年趕過日本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本經濟研究中心12月14日彙整試算指出，日本人均名目國內生產毛額（GDP），將提前分別在2022年落後台灣、2023年低於韓國，跟日圓貶值換算成美元後的金額減少等有關。

日本經濟新聞報導，根據國際貨幣基金（IMF）及聯合國統計，2021年日本人均GDP為3萬9583美元（約新台幣121萬元），較韓國3萬4940美元高約13%、較台灣3萬2470美元高約22%。

日本經濟研究中心2021年12月原本預測，日本人均GDP將分別在2027年及2028年落後韓國與台灣，而這種情況提前發生的主因是匯率。

報導指出，日本人均GDP被台韓「逆轉」不會只是一段時期而已，理由是台韓早已啟動行政等方面的「數位轉型」，在勞動生產力的成長跟日本拉大差距。

台韓勞動生產力在2020年代可提升人均GDP約5個百分點，反觀日本只有約2個百分點，結果就是2020年代台灣人均GDP年增率為6.2%、韓國4.8%，而日本僅1.3%。

日本人均GDP在2007年低於新加坡、2014年低於香港，如果再被台灣及韓國追上，將完全被「亞洲四小龍」超越。

造成日本人均GDP停滯不前的理由，還有日本居全球之冠的高齡化比率已成重擔。如果單看15歲到64歲的工作年齡人口的人均GDP，日本仍然高於台灣與韓國，這種情況雖然可能將在2031年被韓國趕上，但到2035年前仍將高於台灣。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111215